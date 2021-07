Giornalisti e attivisti sono stati spiati dai governi “autoritari” con il software Pegasus (Di lunedì 19 luglio 2021) Diversi governi ‘autoritari’ hanno usato un software israeliano per spiare i cellulari di Giornalisti, attivisti e manager nel mondo. A rivelarlo è un’indagine condotta dal Washington Post e altre 16 testate internazionali. Il software, venduto dall’azienda israeliana NSO Group e chiamato Pegasus, è nato per consentire ai governi di seguire terroristi e criminali. Nel mirino dei governi “autoritari” però ci sono finiti anche Giornalisti e attivisti. In particolare, secondo ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 luglio 2021) Diversi’ hanno usato unisraeliano per spiare i cellulari die manager nel mondo. A rivelarlo è un’indagine condotta dal Washington Post e altre 16 testate internazionali. Il, venduto dall’azienda israeliana NSO Group e chiamato, è nato per consentire aidi seguire terroristi e criminali. Nel mirino dei” però cifiniti anche. In particolare, secondo ...

