Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo: l’Italia debutta in allenamento, sfoggiato il body bianco-blu – FOTO (Di lunedì 19 luglio 2021) l’Italia ha iniziato ad allenarsi a Tokyo, dove venerdì 23 luglio incominceranno le Olimpiadi 2021. La Nazionale di Ginnastica artistica femminile ha toccato con mano la palestra della capitale giapponese e ha incominciato la propria marcia di allenamento verso il turno di qualificazione, in programma domenica 25 luglio (ore 03.00 italiane, le 10.00 locali). Le nostre portacolori hanno così sfoggiato il primo body a disposizione, una creazione Sigoa dalle tonalità bianco-blù. Non sarà il leotard che verrà utilizzato poi in gara e su cui ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 luglio 2021)ha iniziato ad allenarsi a, dove venerdì 23 luglio incominceranno le2021. La Nazionale difemminile ha toccato con mano la palestra della capitale giapponese e ha incominciato la propria marcia diverso il turno di qualificazione, in programma domenica 25 luglio (ore 03.00 italiane, le 10.00 locali). Le nostre portacolori hanno cosìil primoa disposizione, una creazione Sigoa dalle tonalità-blù. Non sarà il leotard che verrà utilizzato poi in gara e su cui ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Vanessa, Asia, Alice, Martina, Lara, Marco e Ludovico, fateci sognare! ?? La nazionale di ginnastica artistica… - sportface2016 : #Tokyo2020, ginnastica artistica: gli italiani in gara, tutto quello che c’è da sapere - nina_ravenclaw : RT @Imbohemien: Non vedo l’ora di piazzarmi davanti la tv e vedere la Ginnastica artistica maschile alle Olimpiadi peccato che manchi un me… - xxhiara : io: divano, letto i miei per te di tiktok: tennis, pallavolo, calcio, ginnastica artistica - zazoomblog : Ginnastica artistica Olimpiadi Tokyo: le favorite gara per gara. Simone Biles per il dominio totale - #Ginnastica… -