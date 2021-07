Ginnastica artistica | Olimpiadi Tokyo | Kara Eaker positiva al Covid-19 | riserva USA in isolamento

(Di lunedì 19 luglio 2021)è la ginnasta statunitense risultataal-19 in avvicinamento alledi2021. La 18enne era asintomatica, ma un tampone effettuato al termine di un allenamento a Inzai ha dato purtroppo esito positivo e la ragazza è stata messa in. Va precisato che la nativa di Jiangxi aveva già ricevuto entrambe le dosi di vaccino e che era unadella Nazionale, dunque non avrebbe partecipato ai Giochi salvo infortuni delle sei titolari. A confermarlo è stato il papà della ragazza alla CNN....

Non potevano mancare le consuete foto di rito, non soltanto in palestra ma anche davanti ai cinque cerchi , il simbolo per eccellenza dell'olimpismo e che rappresenta un sogno per tutti gli atleti. ......00 " EQUITAZIONE salto ad ostacoli a squadre (FINALE) Ore 10:00 " CALCIO femminile (prima semifinale) Ore 10:00 " BEACH VOLLEY maschile e femminile (ottavi di finale) Ore 10:00 "...Kara Eaker è la ginnasta statunitense risultata positiva al Covid-19 in avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La 18enne era asintomatica, ma un tampone effettuato al termine di un allenamento a ...L'Italia ha iniziato ad allenarsi a Tokyo, dove venerdì 23 luglio incominceranno le Olimpiadi 2021. La Nazionale di ginnastica artistica femminile ha toccato con mano la palestra della capitale giappo ...