Giapponesi contro le Olimpiadi, Toyota ritira gli spot per Tokyo 2020

Mancano pochi giorni all'inizio della XXXII edizione dei Giochi Olimpici, ma il clima in Giappone è tutt'altro che sereno. L'opinione pubblica del Paese è fortemente preoccupata dai potenziali effetti sanitari che potrebbero scaturire da Tokyo 2020, nonostante l'assenza dei tifosi stranieri e la disputa dei giochi a porte chiuse. L'ostilità dei Giapponesi è così accesa

