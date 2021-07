Gianmarco Tamberi sposerà la sua Chiara: 200 rose rosse per la proposta di matrimonio (VIDEO) (Di lunedì 19 luglio 2021) Le Olimpiadi di Tokyo 2020 saranno speciali per Gianmarco Tamberi. Per l’altista italiano, a caccia di una medaglia, si tratta dell’esordio nella competizione ma non solo. Al suo ritorno, infatti, convolerà a nozze con la fidanzata Chiara, alla quale ha fatto la proposta di matrimonio proprio prima di partire per il Giappone. L’uomo, vestito molto elegante e con in mano un mazzo di 200 rose rosse, si è inginocchiato ed ha detto alla sua lei: “C’è solo un’ultima cosa che dovevo assolutamente fare prima di partire per queste Olimpiadi. Volevo dimostrarti che tu sei in ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) Le Olimpiadi di Tokyo 2020 saranno speciali per. Per l’altista italiano, a caccia di una medaglia, si tratta dell’esordio nella competizione ma non solo. Al suo ritorno, infatti, convolerà a nozze con la fidanzata, alla quale ha fatto ladiproprio prima di partire per il Giappone. L’uomo, vestito molto elegante e con in mano un mazzo di 200, si è inginocchiato ed ha detto alla sua lei: “C’è solo un’ultima cosa che dovevo assolutamente fare prima di partire per queste Olimpiadi. Volevo dimostrarti che tu sei in ...

Advertising

sportface2016 : Gianmarco #Tamberi sposerà la sua Chiara al ritorno da #Tokyo2020: 200 rose rosse per la proposta di matrimonio (VI… - ReTwitStorm_ita : “Ha #Detto sì!”: la #Proposta di #Matrimonio #Prima di #Partire per le #Olimpiadi - DonnaGlamour : Chi è Chiara Bontempi, la fidanzata di Gianmarco Tamberi - diorvdua : gianmarco tamberi unico motivo per cui guarderò le olimpiadi a questo punto - VanityFairIt : Per poi pensare al matrimonio -