Gianluca Vialli visita il santuario mariano della Speranza | “È il tempo della gratitudine” video

Il ct della Nazionale Roberto Mancini e il suo gemello del gol Gianluca Vialli hanno in comune anche la fede cattolica. Non hanno mai brandito il loro credo come un'arma o come strumento retorico.Tuttavia, al momento opportuno, entrambi lo testimoniano. «Sono figlio di Grumello e dell'oratorio del Cristo Re», ha amato ripetere più volte Vialli, che sebbene abbia girato il mondo ha fatto della sua cittadina in provincia di Cremona la sua roccaforte.In queste ore, sui Social, ha postato un selfie tanto semplice quanto emozionante. L'ex bomber di Samp e Juve sorride sereno ...

