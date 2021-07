Genova, al corteo del ventennale del G8 striscione con la scritta: “No foibe, no party”. Sono sempre gli stessi… (Di lunedì 19 luglio 2021) I manifestanti che domenica a Genova hanno partecipato al corteo da piazza Alimonda a piazza De Ferrari per ricordare il ventennale del G8 hanno mostrato anche uno striscione con la scritta ‘No foibe No party’. Una scritta vergognosa che ha suscitato indignazione e ha certificato ancora una volta di che pasta siano fatti gli estremisti che ogni anno si radunano in memoria di Carlo Giuliani. Giorgia Meloni, commentando l’episodio, ha sottolineato come Stupisce come “la sinistra di governo lisci il pelo a questi personaggi violenti e ignoranti della peggior ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 luglio 2021) I manifestanti che domenica ahanno partecipato alda piazza Alimonda a piazza De Ferrari per ricordare ildel G8 hanno mostrato anche unocon la‘NoNo’. Unavergognosa che ha suscitato indignazione e ha certificato ancora una volta di che pasta siano fatti gli estremisti che ogni anno si radunano in memoria di Carlo Giuliani. Giorgia Meloni, commentando l’episodio, ha sottolineato come Stupisce come “la sinistra di governo lisci il pelo a questi personaggi violenti e ignoranti della peggior ...

Advertising

repubblica : Il corteo dei migranti: “La scoperta: eravamo un movimento globale” - filidifumetto : RT @PapeDiaw2013: Buonasera 20 anni fa ero a Genova, abbiamo aperto con il corteo di migranti,più di 50000 mila persone Non dimentico la v… - SecolodItalia1 : Genova, al corteo del ventennale del G8 striscione con la scritta: “No foibe, no party”. Sono sempre gli stessi…… - MarikaSurace : 20 anni fa, a Genova, dopo il corteo pacifico per i migranti, una delle persone più intelligenti che conosca mi pre… - il_sankarista : RT @PapeDiaw2013: Buonasera 20 anni fa ero a Genova, abbiamo aperto con il corteo di migranti,più di 50000 mila persone Non dimentico la v… -