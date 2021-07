Genova 20 anni dopo, il racconto del giornalista inglese picchiato Covell: ‘Mai fatta giustizia. Poliziotti promossi? Hanno eseguito bene ordini’ (Di lunedì 19 luglio 2021) Mano sinistra e otto costole rotte in diversi punti, lividi e botte ovunque, ferite e un emorragia interna che l’ha quasi ucciso. Il pestaggio della polizia nei confronti del giornalista Mark Covell la notte della “macelleria messicana”, il 21 luglio 2001, nella scuola Diaz, al g8 di Genova, l’ha mandato in coma per 13 ore, convincendo molti che sarebbe stato lui il secondo ragazzo ucciso dalle forze dell’ordine nei giorni del vertice mondiale e delle manifestazioni altermondialiste che riempivano le strade della città. Al risveglio dal coma Covell si è trovato accusato di essere un black bloc: “Non c’era nessuna prova ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Mano sinistra e otto costole rotte in diversi punti, lividi e botte ovunque, ferite e un emorragia interna che l’ha quasi ucciso. Il pestaggio della polizia nei confronti delMarkla notte della “macelleria messicana”, il 21 luglio 2001, nella scuola Diaz, al g8 di, l’ha mandato in coma per 13 ore, convincendo molti che sarebbe stato lui il secondo ragazzo ucciso dalle forze dell’ordine nei giorni del vertice mondiale e delle manifestazioni altermondialiste che riempivano le strade della città. Al risveglio dal comasi è trovato accusato di essere un black bloc: “Non c’era nessuna prova ...

