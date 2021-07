Gb | Johnson in isolamento | negativo a tampone

(Di lunedì 19 luglio 2021) Il primo ministro britannico, Boris, è risultatoal test del coronavirus e non mostra alcun sintomo. Lo ha detto il suo portavoce, secondo quanto riporta il Guardian., che è ...

Il primo ministro britannico, Boris, è risultato negativo al test del coronavirus e non mostra alcun sintomo. Lo ha detto il suo portavoce, secondo quanto riporta il Guardian., che è stato vaccinato due volte, si è autoisolato nella sua residenza di campagna a Checkers fino al 26 luglio, dopo essere entrato in stretto contatto con il ministro della salute Sajid ...Liberi tutti nel Regno Unito, coprifuoco a Barcellona e Mykonos Regno Unito: Borisin(forzato) perché... Gli inglesi sembrano soprattutto soddisfatti di queste riaperture. Davina ...Il primo ministro britannico, Boris Johnson, è risultato negativo al test del coronavirus e non mostra alcun sintomo. Lo ha detto il suo portavoce, secondo quanto riporta il Guardian. (ANSA) ...Malgrado il Regno Unito registri 54.674 nuovi casi di Covid, il premier britannico Boris Johnson, criticato dagli scienziati, conferma le riaperture a partire dal 19 luglio, "il giorno della libertà".