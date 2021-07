Gb, Freedom Day surreale, con il ministro della Salute positivo, il premier isolato e 40mila nuovi contagi (Di lunedì 19 luglio 2021) Nel Regno Unito sono cadute tutte le restrizioni. Il premier Johnson ha lanciato l'operazione mentre lui stesso è in quarantena. Proprio il tracciamento rischia di diventare un boomerang per molte ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 19 luglio 2021) Nel Regno Unito sono cadute tutte le restrizioni. IlJohnson ha lanciato l'operazione mentre lui stesso è in quarantena. Proprio il tracciamento rischia di diventare un boomerang per molte ...

Advertising

borghi_claudio : Con 50 mila casi al giorno... noi siamo a 3mila Covid, scatta il Freedom Day in Inghilterra: stop alle restrizioni - Agenzia_Ansa : Covid, è scattato il Freedom Day: in Inghilterra stop alle restrizioni. Scozia e Galles mantengono l'obbligo di mas… - MediasetTgcom24 : In Inghilterra è scattato il Freedom Day, stop restrizioni da Covid #freedomday - Nicola23453287 : RT @GuidoDeMartini: ????OGGI SCATTA IN GRAN BRETAGNA IL FREEDOM DAY????La Gran Bretagna, nonostante la variante Delta vada avanti, revoca le re… - ClaudiaTicinese : RT @borghi_claudio: Con 50 mila casi al giorno... noi siamo a 3mila Covid, scatta il Freedom Day in Inghilterra: stop alle restrizioni ht… -