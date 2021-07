Gattuso | “Spalletti continuerà il mio lavoro a Napoli | Fiorentina? Storia finita | lasciamo stare”

Advertising

cn1926it : #Gattuso: “#Spalletti è una garanzia. È avvantaggiato, continuerà il mio lavoro” - gilnar76 : Gattuso: 'Spalletti lo conoscete, è una garanzia. Andrà avanti con il 4-2-3-1' #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - Ftbnews24 : ?? #Petagna si scusa per Napoli-Verona: Spalletti scopre da dove ripartire #Napoli #Gattuso #SerieA #UEL - Spazio_Napoli : Gattuso: 'Spalletti lo conoscete, è una garanzia. Andrà avanti con il 4-2-3-1' - MondoNapoli : Il Mattino - Gattuso: ' Spalletti una garanzia, lo conoscete...' - -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso Spalletti

foto Hermann Il Messaggero intervista Rino. Dopo l'esperienza a Napoli e i 23 giorni alla ... E suDopo aver fatto bene con il Napoli, Gennaroè in cerca di una nuova avventura da tecnico. ... Si riferisce a Mourinho, Allegri e Sarri? "Anche ae Inzaghi. In A c'è il top. Dovevo ...L’edizione odierna de Il Mattino, riporta un’intervista rilasciata da Gennaro Gattuso. L’ex allenatore del Napoli, si sofferma sul profilo del nuovo tecnico partenopeo, Luciano Spalletti, esprimendo a ...Gennaro Gattuso ha riferito di essere pronto a tornare in panchina: "Vediamo poi quale chance si presenta". Gennaro Gattuso ha rotto il silenzio. L'ex tecnico del Napoli ha parlato all'edizione odiern ...