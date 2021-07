Gaia Zorzi ha il Covid! E’ lei che ha comunicato le sue condizioni (Di lunedì 19 luglio 2021) La sorella di Tommaso Zorzi ha comunicato tramite le stories di Instagram di aver preso il Covid. Vediamo insieme i dettagli. Gaia Zorzi (Instagram)Abbiamo conosciuto Gaia Zorzi principalmente nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, vincitore assoluto è stato proprio il fratello Tommaso Zorzi, il quale ha spesso parlato del rapporto con la sorella 23enne mentre era nella casa. Gaia, originaria di Milano, ha frequentato la Maastricht University e sembra avere aspirazioni diverse rispetto al fratello maggiore, anche se di recente, è ... Leggi su formatonews (Di lunedì 19 luglio 2021) La sorella di Tommasohatramite le stories di Instagram di aver preso il Covid. Vediamo insieme i dettagli.(Instagram)Abbiamo conosciutoprincipalmente nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, vincitore assoluto è stato proprio il fratello Tommaso, il quale ha spesso parlato del rapporto con la sorella 23enne mentre era nella casa., originaria di Milano, ha frequentato la Maastricht University e sembra avere aspirazioni diverse rispetto al fratello maggiore, anche se di recente, è ...

