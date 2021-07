Gaia Zorzi e l’annuncio shock sui social: “Ho contratto il COVID” (Di lunedì 19 luglio 2021) Gaia Zorzi, sorella di Tommaso Zorzi vincitore del Grande Fratello Vip, ha annunciato di essere risultata positiva al COVID La L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di lunedì 19 luglio 2021), sorella di Tommasovincitore del Grande Fratello Vip, ha annunciato di essere risultata positiva alLa L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

mary84368425 : @Lenasantoro11 @tommaso_zorzi @stefyorlando @zorzi_gaia Gaia sono con te ?? - mary84368425 : RT @Lenasantoro11: Gaia ?? andrà tutto bene ??e poi ci siamo noi a farti compagnia no!????#tzvip @tommaso_zorzi @stefyorlando @zorzi_gaia - blogtivvu : Gaia Zorzi ha il Covid: “Felice di non averlo passato a nessuno!”, come sta e dove passerà l’isolamento… - infoitcultura : Gaia Zorzi, doccia fredda: “Ho il Covid”. L’appello della 23enne - infoitcultura : Tommaso Zorzi, la sorella Gaia ha il Covid: “Felicissima di non averlo passato” -