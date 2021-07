Gabanelli: adolescenti e pornografia sul web, rischi di dipendenza e non solo (Di lunedì 19 luglio 2021) Un universo a disposizione dei minorenni attraverso l'online. Il 44% dei ragazzi e il 5% delle ragazze fra i 14 e i 17 anni guarda video porno, un consumo precoce che può generare nei maschi ansia da ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 19 luglio 2021) Un universo a disposizione dei minorenni attraverso l'online. Il 44% dei ragazzi e il 5% delle ragazze fra i 14 e i 17 anni guarda video porno, un consumo precoce che può generare nei maschi ansia da ...

Nick_Karter_ : RT @soulista: Gabanelli sta dicendo che il 44% degli adolescenti guarda pornografia in rete. (Aggiungo io) il 56% mente. - FAttiani : Articolo molto interessante di #MilenaGabanelli Da leggere! - OfficinaDiMarK : RT @soulista: Gabanelli sta dicendo che il 44% degli adolescenti guarda pornografia in rete. (Aggiungo io) il 56% mente. - soulista : Gabanelli sta dicendo che il 44% degli adolescenti guarda pornografia in rete. (Aggiungo io) il 56% mente. - tohackyourself : Non Milena Gabanelli che sostiene che il 44% degli adolescenti maschi italiani guarda i video porno...... who's gonna tell her -