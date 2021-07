G8 Genova, vent’anni sono passati e ora abbiamo meno tempo (Di lunedì 19 luglio 2021) sono trascorsi vent’anni dal G8 di Genova, dalla “notte cilena” alla scuola Diaz e dalle torture alla caserma Bolzaneto. Purtroppo, avevamo ragione. La Germania è travolta dalle alluvioni, oltre centocinquanta decessi, il Canada brucia a 50° gradi e i morti sono diverse centinaia. La pandemia tiene in scacco da diciotto mesi il pianeta; in Europa, mentre il Green Pass diventa il lasciapassare per la vita sociale, il timore di altre varianti, meno controllabili dai vaccini attualmente disponibili, alimenta paure e ansie collettive; in Asia l’Organizzazione Mondiale della Sanità segnala il record di casi in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021)trascorsidal G8 di, dalla “notte cilena” alla scuola Diaz e dalle torture alla caserma Bolzaneto. Purtroppo, avevamo ragione. La Germania è travolta dalle alluvioni, oltre centocinquanta decessi, il Canada brucia a 50° gradi e i mortidiverse centinaia. La pandemia tiene in scacco da diciotto mesi il pianeta; in Europa, mentre il Green Pass diventa il lasciapassare per la vita sociale, il timore di altre varianti,controllabili dai vaccini attualmente disponibili, alimenta paure e ansie collettive; in Asia l’Organizzazione Mondiale della Sanità segnala il record di casi in ...

Advertising

amnestyitalia : Vent'anni dopo il G8 di Genova del 2001, molti dei responsabili delle gravi violazioni di diritti umani sono sfuggi… - Tg3web : Genova ricorda il G8 di vent'anni fa con tre giorni di manifestazioni e convegni per non dimenticare le violenze al… - repubblica : Genova 2001, dopo vent'anni parla Paolo Cremonesi: 'Io, medico in prima linea, ho visto il massacro. Quel G8 fu una… - AgazziNora : RT @oiramdivito: I vent'anni da Genova ci ricordano che in questo paese non c'è giustizia. In compenso la vendetta va alla grande. https:/… - carutig : RT @amendolaenzo: Oggi sono a #Latina. A vent’anni dal G8 di Genova, una ferita ancora aperta per tutti. Molto contento di fare esercizio d… -

Ultime Notizie dalla rete : Genova vent’anni Rischia l'estradizione in Francia un giovane rom condannato quando era minorenne Farodiroma