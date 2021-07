G8 Genova, vent’anni dopo vivo ancora qui ma col cuore rinnego questo Stato (Di lunedì 19 luglio 2021) Nel 2001 abitavo a Gerusalemme ed era in corso la Seconda Intifada che ho vissuto tutta dall’interno e in mezzo agli attentati. Quell’anno, tra molte difficoltà, volli tornare a Genova, senza immaginare che stavo passando da un incubo all’inferno. A Gerusalemme ero in mezzo agli attentati di kamikaze e all’esercito israeliano, una guerra dichiarata tra nemici. A Genova avrei scoperto che era lo Stato contro i propri cittadini. Abitavo nel centro storico, zona di Genova centro-est, dove sta Palazzo Ducale: dentro i G8 sono prigionieri di se stessi e fuori gli abitanti sono carcerati nelle loro case. Le inferriate presidiate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Nel 2001 abitavo a Gerusalemme ed era in corso la Seconda Intifada che ho vissuto tutta dall’interno e in mezzo agli attentati. Quell’anno, tra molte difficoltà, volli tornare a, senza immaginare che stavo passando da un incubo all’inferno. A Gerusalemme ero in mezzo agli attentati di kamikaze e all’esercito israeliano, una guerra dichiarata tra nemici. Aavrei scoperto che era locontro i propri cittadini. Abitavo nel centro storico, zona dicentro-est, dove sta Palazzo Ducale: dentro i G8 sono prigionieri di se stessi e fuori gli abitanti sono carcerati nelle loro case. Le inferriate presidiate ...

