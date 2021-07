G8 Genova, avere tre volte vent’anni (Di lunedì 19 luglio 2021) L’aspetto più interessante (almeno per me) che rende utile ed emozionante rimettere in moto testa e gambe sul complicato, doloroso, straordinario e terribile periodo storico intorno al G8 di Genova è incarnato dalle persone che all’epoca non c’erano. Quelle e quelli che, 20 anni fa, dovevano ancora nascere, o avevano pochissimi anni. Dalla fine di giugno di questo secondo anno pandemico ho iniziato a riprendere treni e viaggiare, chiamata da associazioni e gruppi di donne (e non solo) per condividere il mio racconto, personale e politico, sull’esperienza che 20 anni fa mi vide portavoce, nel Genova Social Forum, del movimento delle donne, riunito allora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) L’aspetto più interessante (almeno per me) che rende utile ed emozionante rimettere in moto testa e gambe sul complicato, doloroso, straordinario e terribile periodo storico intorno al G8 diè incarnato dalle persone che all’epoca non c’erano. Quelle e quelli che, 20 anni fa, dovevano ancora nascere, o avevano pochissimi anni. Dalla fine di giugno di questo secondo anno pandemico ho iniziato a riprendere treni e viaggiare, chiamata da associazioni e gruppi di donne (e non solo) per condividere il mio racconto, personale e politico, sull’esperienza che 20 anni fa mi vide portavoce, nelSocial Forum, del movimento delle donne, riunito allora ...

