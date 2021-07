G8 di Genova, 20 anni dopo la tortura è ancora un metodo per la polizia penitenziaria e un tabù per la politica (Di lunedì 19 luglio 2021) Violenze in carcere simili ai fatti di Bolzaneto, divisioni politiche quando si tratta di individuare i responsabili, crisi economica mondiale e possibili vie d’uscita. Quello del G8 di Genova 2001 sembrava un anniversario consunto, hanno finito per parlarne tutti. La globalizzazione, in tema di spostamento delle merci e delocalizzazione perenne delle produzioni, è avvenuta e a contrastarla sono ormai solo i cosiddetti movimenti sovranisti, a loro volta sempre meno popolari e certamente poco compresi dalle giovani generazioni. La parte politica che in Italia rappresentava quelle istanze oggi ha ben poca presenza nella società. Più che per ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 luglio 2021) Violenze in carcere simili ai fatti di Bolzaneto, divisioni politiche quando si tratta di individuare i responsabili, crisi economica mondiale e possibili vie d’uscita. Quello del G8 di2001 sembrava unversario consunto, hanno finito per parlarne tutti. La globalizzazione, in tema di spostamento delle merci e delocalizzazione perenne delle produzioni, è avvenuta e a contrastarla sono ormai solo i cosiddetti movimenti sovranisti, a loro volta sempre meno popolari e certamente poco compresi dalle giovani generazioni. La parteche in Italia rappresentava quelle istanze oggi ha ben poca presenza nella società. Più che per ...

