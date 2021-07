Freedom – Oltre il confine: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 19 luglio (Di lunedì 19 luglio 2021) Freedom – Oltre il confine: anticipazioni puntata 19 luglio (replica) Questa sera, lunedì 19 luglio 2021, su Italia 1 va in onda Freedom – Oltre il confine, il programma televisivo di genere divulgativo andato in onda per la prima volta nel 2018 con la conduzione di Roberto Giacobbo e del suo avatar “Robbo”. Tenendo conto delle nuove regole anti-Covid, il programma esplora le bellezze del nostro paese. Particolarità del programma è il gemello di Giacobbo, il suo avatar, Oltre a personaggi, testimoni, ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 luglio 2021)il19(replica) Questa sera, lunedì 192021, su Italia 1 va in ondail, il programma televisivo di genere divulgativo andato in onda per la prima volta nel 2018 con la conduzione di Roberto Giacobbo e del suo avatar “Robbo”. Tenendo conto delle nuove regole anti-Covid, il programma esplora le bellezze del nostro paese. Particolarità del programma è il gemello di Giacobbo, il suo avatar,a personaggi, testimoni, ...

Advertising

ger_pascal21 : RT @ger_pascal21: Ecco a Voi San Miniato, la cittadina famosa per il Tartufo bianco... e oltre #Toscana #sanminiato #beauty #beautiful #Fre… - Vale22046 : RT @ger_pascal21: Ecco a Voi San Miniato, la cittadina famosa per il Tartufo bianco... e oltre #Toscana #sanminiato #beauty #beautiful #Fre… - lorenzocasalin4 : RT @ger_pascal21: Ecco a Voi San Miniato, la cittadina famosa per il Tartufo bianco... e oltre #Toscana #sanminiato #beauty #beautiful #Fre… - Maria70221974 : RT @ger_pascal21: Ecco a Voi San Miniato, la cittadina famosa per il Tartufo bianco... e oltre #Toscana #sanminiato #beauty #beautiful #Fre… - Fiordal08016540 : RT @ger_pascal21: Ecco a Voi San Miniato, la cittadina famosa per il Tartufo bianco... e oltre #Toscana #sanminiato #beauty #beautiful #Fre… -