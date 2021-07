Frattamaggiore | la movida selvaggia si trasforma in violenza e follia VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Anche alanotturna diventa sempre più un enorme problema, fonte di disagi, per i residenti. Se poi qualcuno tenta di ribellarsi al caos allora lasiin. A raccontare la vicenda è uno dei residenti che si è rivolto al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli: “In via seconda Traversa Fiume c’è un continuo via vai di auto e scooter che strombazzano e fanno casino tutta la notte, senza contare che anche parecchi delinquenti si soffermano sotto alle abitazioni per i loro affari ...