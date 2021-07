Fratelli d’Italia si prende anche il forzista Lucio Malan. E Meloni ora avverte gli alleati: “Regole saltate, valuteremo cosa fare” (Di lunedì 19 luglio 2021) Il clima nel centrodestra peggiora di ora in ora. Piccoli scontri, per il momento, ma che, sommati gli uni agli altri, rischiano di rendere ingovernabile una situazione già esplosiva. La settimana scorsa c’è stato l’ultimo scontro: Lega e Fi hanno fatto asse per tenere fuori Fdi dal cda Rai, Giorgia Meloni ha risposto con il forfait alla presentazione del candidato a Milano e, non da ultimo, c’è stata la lite Gasparri-Ronzulli davanti alle telecamere. Oggi c’è stato un nuovo round. Il primo segnale è arrivato con l’annuncio di Lucio Malan, storico senatore di Forza Italia nonché vicepresidente vicario del gruppo, che ha annunciato la sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Il clima nel centrodestra peggiora di ora in ora. Piccoli scontri, per il momento, ma che, sommati gli uni agli altri, rischiano di rendere ingovernabile una situazione già esplosiva. La settimana scorsa c’è stato l’ultimo scontro: Lega e Fi hanno fatto asse per tenere fuori Fdi dal cda Rai, Giorgiaha risposto con il forfait alla presentazione del candidato a Milano e, non da ultimo, c’è stata la lite Gasparri-Ronzulli davanti alle telecamere. Oggi c’è stato un nuovo round. Il primo segnale è arrivato con l’annuncio di, storico senatore di Forza Italia nonché vicepresidente vicario del gruppo, che ha annunciato la sua ...

Advertising

fattoquotidiano : Due emendamenti (di Fratelli d'Italia e del Pd) rinviano di due anni lo stop ai contributi diretti per l'editoria.… - FIAWEC : ?? ???? Fratelli d'Italia ?? ???? #WEC #6HMonza - elio_vito : Il sen. Malan lascia Forza Italia ed aderisce a Fratelli d'Italia. Non tutti i mali, vengono per nuocere. Auguri. - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Fratelli d’Italia si prende anche il forzista Lucio Malan. E Meloni ora avverte gli alleati: “Regole saltate, valutere… - NardellaIt : RT @ilruttosovrano: Il vaccino contro Lega è Fratelli d'Italia si può fare già dai 18 anni non votandoli. -