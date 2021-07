Francia, boom di Green pass “finti” venduti per 300 euro. Vandalizzati 2 hub vaccinali (Di lunedì 19 luglio 2021) Parigi, 19 lug – In Francia numerosi dipendenti ospedalieri offrirebbero finti Gren pass a soli 300 euro, consentendo di fatto alle persone di viaggiare e vivere normalmente senza aver ricevuto un vaccino. Nel frattempo, in tutta la Francia si registrano attacchi ai centri vaccinali. Parigi, i finti Green pass “a pagamento” Secondo quanto riferisce il Daily Mail due centri di vaccinazione contro il Covid-19 sono stati saccheggiati dai manifestanti durante il fine settimana. Le Parisien, altresì, riporta che numerosi dipendenti del servizio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 19 luglio 2021) Parigi, 19 lug – Innumerosi dipendenti ospedalieri offrirebberoGrena soli 300, consentendo di fatto alle persone di viaggiare e vivere normalmente senza aver ricevuto un vaccino. Nel frattempo, in tutta lasi registrano attacchi ai centri. Parigi, i“a pagamento” Secondo quanto riferisce il Daily Mail due centri di vaccinazione contro il Covid-19 sono stati saccheggiati dai manifestanti durante il fine settimana. Le Parisien, altresì, riporta che numerosi dipendenti del servizio ...

Advertising

HuffPostItalia : In Francia boom di prenotazioni del vaccino dopo l'annuncio delle restrizioni per i no vax - DarioNardella : Trovo giusta la scelta della Francia: pass sanitario obbligatorio per entrare in bar, ristoranti, aerei e treni. Ri… - EmiSilver1 : RT @AzzurraBarbuto: “Ma ‘ndo vai se il Green Pass non ce l’hai?”. In Francia è boom di attestati falsi, +5000%. E pure gli italiani si dann… - ConfartAM : RT @confartigianato: Le #mpmi hanno investito nel #digitale per uscire da crisi ed emergenza #Covid19: nel 2020, le #mpmi che hanno impleme… - vikmegofe_c : RT @AzzurraBarbuto: “Ma ‘ndo vai se il Green Pass non ce l’hai?”. In Francia è boom di attestati falsi, +5000%. E pure gli italiani si dann… -