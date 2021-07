Frana travolge case a Mumbai | almeno 34 morti

Advertising

Almeno 23 persone sono rimaste uccise alla periferia di Mumbai dopo che diverse case sono state travolte da unacausata dalle piagge monsoniche. I crolli degli edifici sono frequenti durante la stagione dei monsoni in India che va da giugno a settembre. Mumbai, una metropoli con 20 milioni di persone, è ...Unaha spazzato via case e invaso le strade di Atami, ad ovest di Tokyo. Due persone sono state trovate senza vita e decine sono i dispersi. Un ordine di evacuazione è stato diffuso per circa 20mila ...Lo scorso settembre un palazzo di tre piani era crollato a Bhiwandi, nei pressi di Mumbai, ed erano morte 39 persone Mumbai - Almeno 34 persone sono morte a Mumbai (l'ex Bombay) sotto un muro crollato ...Sono almeno 34 le vittime della frana provocata dalle piogge monsoniche che ha travolto diverse case nella capitale finanziaria indiana Mumbai, secondo quanto riferito dalle autorità. L’acqua piovana ...