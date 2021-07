Frabotta-Atalanta, è fatta per l’esterno della Juventus. Ecco i dettagli (Di lunedì 19 luglio 2021) Ecco un altro acquisto in casa Atalanta. Dopo aver acquistato a 20 milioni di euro un portiere di un certo spessore come Juan Musso, i nerazzurri si apprestano a potenziare anche la fascia. Alla corte degli orobici si unirà il giovane esterno Gianluca Frabotta in forza alla Juventus. Non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo tutti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Frabotta è fortemente nel mirino dell’Atalanta per la fascia sinistra. La situazione La Juventus batte il ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 19 luglio 2021)un altro acquisto in casa. Dopo aver acquistato a 20 milioni di euro un portiere di un certo spessore come Juan Musso, i nerazzurri si apprestano a potenziare anche la fascia. Alla corte degli orobici si unirà il giovane esterno Gianlucain forza alla. Non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo tutti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::è fortemente nel mirino dell’per la fascia sinistra. La situazione Labatte il ...

Ultime Notizie dalla rete : Frabotta Atalanta Juve, Frabotta si allontana dal Genoa e si avvicina all'Atalanta Commenta per primo E' stato a lungo molto vicino al Genoa ma adesso il futuro di Gianluca Frabotta sembra destinato a colorarsi di nerazzurro. L'accordo tra l'Atalanta e la Juventus per il trasferimento in prestito del giovane esterno romano è infatti ormai ad un passo e l'annuncio ...

Gollini, Koopmeiners, Frabotta e i giovani in prestito: il mercato della Dea è in movimento di Fabio Gennari Voci, trattative e movimenti che presto potrebbero diventare ufficiali. Chiusa la prima settimana di lavoro al Centro Bortolotti, l'Atalanta è attesa da giorni importanti sul fronte mercato. La trattativa più calda è senza dubbio quella che porterà l'estremo difensore Pierluigi Gollini alla corte del Tottenham : il ds Paratici e i ...

Frabotta, si attende solo l'ufficialità per il trasferimento all'Atalanta Tutto Juve Frabotta verso l'Atalanta: si lavora al prestito con obbligo di riscatto L'esterno mancino, reduce dalla sua prima stagione in Serie A con la maglia bianconera, può diventare il vice di Gosens in nerazzurro.

Calciomercato Serie B, l’Atalanta chiude | Sfuma il colpo dalla Juventus L'Atalanta pesca dalla Juventus e rovina i piani alla Serie B: il calciatore bianconero sfuma per il campionato cadetto ...

