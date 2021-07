Foto, video di presentazione e tre anni di contratto: grande accoglienza per Dabo (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – grande accoglienza per Bryan Dabo al Çaykur Rizespor. Il club turco si è assicurato gratuitamente le prestazioni del centrocampista burkinabè che ha lasciato il Benevento dopo una sola stagione. L’ormai ex giallorosso è stato accolto dal vice presidente del club di Riza, Selim Selimo?lu, davanti al quale ha firmato un contratto di 3 anni con opzione per un’altra stagione. Il tutto sugellato dalle immancabili Foto di rito e da un video (vedi sopra) di presentazione dove viene ripresa inizialmente la città di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento –per Bryanal Çaykur Rizespor. Il club turco si è assicurato gratuitamente le prestazioni del centrocampista burkinabè che ha lasciato il Benevento dopo una sola stagione. L’ormai ex giallorosso è stato accolto dal vice presidente del club di Riza, Selim Selimo?lu, davanti al quale ha firmato undi 3con opzione per un’altra stagione. Il tutto sugellato dalle immancabilidi rito e da un(vedi sopra) didove viene ripresa inizialmente la città di ...

