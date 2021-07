FOTO – Pubblicità Dazn, lo scudetto lo ha vinto la Juventus, il web protesta (Di lunedì 19 luglio 2021) La Pubblicità di Dazn con la Juventus con lo scudetto cucito sulla maglia fa il giro del web. Sono tantissime le immagini che stanno affollando il mondo dei social network in cui si vede il cartellone pubblicitario di Dazn. Va ricordato che il gruppo britannico ha in esclusivo il pacchetto maggioritario sui diritti tv della Serie A. Dazn – Serie A e B anche su Tim Vision: ecco i costi La Pubblicità di Dazn con la Juventus in primo piano fa indignare i tifosi, perché sparsi per l’Italia ci sono tanti cartelloni con la ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 19 luglio 2021) Ladicon lacon locucito sulla maglia fa il giro del web. Sono tantissime le immagini che stanno affollando il mondo dei social network in cui si vede il cartellone pubblicitario di. Va ricordato che il gruppo britannico ha in esclusivo il pacchetto maggioritario sui diritti tv della Serie A.– Serie A e B anche su Tim Vision: ecco i costi Ladicon lain primo piano fa indignare i tifosi, perché sparsi per l’Italia ci sono tanti cartelloni con la ...

