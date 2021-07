FOTO - Dimaro, scontro tra due centrocampisti azzurri: fuori con le mani in volto (Di lunedì 19 luglio 2021) Sessione pomeridiana di allenamento in quel di Dimaro. Durante il riscaldamento e la partitella con le mani, c'è stato un duro scontro tra due centrocampisti azzurri: Demme e Palmieri sono stati protagonisti di un duro impatto e il secondo ha avuto nettamente la peggio. Mentre il tedesco si è rialzato senza troppi problemi e ha ripreso l'allenamento, il secondo è uscito dal campo accompagnato dallo staff medico azzurro, dopo aver lasciato il riscaldamento con le mani sul volto. Ecco le FOTO da Dimaro: Leggi su spazionapoli (Di lunedì 19 luglio 2021) Sessione pomeridiana di allenamento in quel di. Durante il riscaldamento e la partitella con le, c'è stato un durotra due: Demme e Palmieri sono stati protagonisti di un duro impatto e il secondo ha avuto nettamente la peggio. Mentre il tedesco si è rialzato senza troppi problemi e ha ripreso l'allenamento, il secondo è uscito dal campo accompagnato dallo staff medico azzurro, dopo aver lasciato il riscaldamento con lesul. Ecco leda

Advertising

CalcioNapoli24 : - ilnapolionline : Video e foto - Dimaro/Folgarida: tre azzurri allo store di Carciato. Grande folla di tifosi -… - Diego31883 : RT @CorSport: #Napoli, #Spalletti scatenato in allenamento a Dimaro - CorSport : #Napoli, #Spalletti scatenato in allenamento a Dimaro - NCN_it : FOTO – #DIMARO: #OSIMHEN, #DEMME E MARIO #RUI FIRMANO AUTOGRAFI PER I TANTI TIFOSI PRESENTI #Napoli… -