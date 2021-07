Fornaro Leu contro Salvini e Meloni | ' Messaggi negativi su vaccini e green pass'

(Di lunedì 19 luglio 2021) Mentre Speranza strizza un'occhio, forse anche tutti e due, verso il modello francese, basato sull'obbligo di vaccinazione,continuano la loro propaganda no vax e complottista per ...

Lo ha affermato il capogruppo di, Federico. outstream "La variante Delta rischia di compromettere quanto fatto fino ad ora. Evitare chiusure e nuove restrizioni è la sfida che abbiamo di ...A reagire è anche Federico, capogruppo alla Camera di: 'Lascia allibiti leggere il post del vicesindaco di un Comune, Bistagno, in cui il sindaco si è impegnato per settimane, insieme a ...Il capogruppo di Leu alla Camera: "Strizzano l'occhio alla platea no vax. Paiono più attenti a una effimera crescita nei sondaggi che alla salute degli italiani" ...ROMA. – Non si annuncia facile per il governo varare in settimana il nuovo decreto anti-Covid con un green pass allargato e più stringente: i principali partner della maggioranza hanno visioni distant ...