Ford Mach-Eau - La trovata dell' Ovale blu | un profumo di benzina per i petrolhead che passano all' elettrico

(Di lunedì 19 luglio 2021) Non è un pesce d'aprile, ma unadel marketing, che gioca - non senza il gustoa provocazione - sul cambio epocale imposto dall'elettrificazione. La Casablu ha infatti presentato undedicato alla Mustang-E: fin qui nulla di strano (simili gadget sono diventati persino parte integrante del listino degli optional di alcuni moi di lusso), non fosse che la fragranza è ciò che di più lontano si possa immaginare da un'auto a emissioni zero, ovvero quellaa cara ...

Ford ha aggiunto una nuova versione del suo #SUV elettrico #MustangMachE a un costo inferiore ai 300.000 yuan

Per essere più precisi, in un recente sondaggio diè emerso come l'odore di benzina sia uno ... Presentata al Goodwood Festival of Speed 2021 , la fragranza "- Eau " racchiude al suo interno ...3 condivisioni Condividi Tweet Filippo Vendrame Notizie Relazionate CuriositàArticoloMustang- E GT, si aprono gli ordini in Europa per il SUV elettrico sportivo 21 09 Luglio 2021La fragranza, presentata in occasione del Goodwood Festival of Speed, è dedicata alla Mustang Mach-E: l'idea del marketing è che per emozionare i clienti non servano necessariamente i pistoni ...Si chiama Mach-Eau e l’ha creato la Ford in esclusiva per i clienti del suv elettrico Mustang Mach-E GT. Un flacone a forma di distributore. «È un aroma fumoso, che ricorda anche l’odore degli pneumat ...