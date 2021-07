Foggia e Bat fanno squadra con 'Puglia Federiciana': ben 207 imprese associate nel distretto che punta a un finanziamento da 100 milioni (Di lunedì 19 luglio 2021) Ben 207 imprese associate , un'area vasta che comprende le province di Foggia e di Barletta - Andria - Trani, il primo soggetto (e finora unico) del suo genere riconosciuto al momento, un bando già ... Leggi su foggiatoday (Di lunedì 19 luglio 2021) Ben 207, un'area vasta che comprende le province die di Barletta - Andria - Trani, il primo soggetto (e finora unico) del suo genere riconosciuto al momento, un bando già ...

Advertising

TeleAppula : Libri: “Notte bianca” con tanti eventi dedicati ai giovani - TeleAppula : Il tour di Renzo Rubino circumnavigando la Puglia - 5rsMegafono : ?? ???????????? '??????????????????????' Il distretto di qualità si candida a ottenere un finanziamento per complessivi 95 milioni di… - TRMh24 : ?? EMERGENZA #CORONAVIRUS PUGLIA | Su 4.108 test, 47 casi positivi: 14 in provincia di Bari, 5 in provincia di Brind… - CaporaleLuca : Foggia e Bat insieme: “Puglia Federiciana” distretto da 100 milioni di euro -