Flavio Insinna, Maurizio Costanzo rivela cosa pensa de “Il Pranzo è servito” (Di lunedì 19 luglio 2021) Maurizio Costanzo ha rivelato cosa pensa del programma che conduce Flavio Insinna, Il Pranzo è servito. Vediamo insieme cosa ha detto. Flavio Insinna conduce “Il Pranzo è servito” su Rai 1“Il Pranzo è servito” è stato uno dei programmi più amati condotti da Corrado, morto a Roma nel 1999. Da quest’anno, Rai 1 ha voluto omaggiare la trasmissione e alla conduzione ha voluto il bravissimo Flavio ... Leggi su formatonews (Di lunedì 19 luglio 2021)hatodel programma che conduce, Il. Vediamo insiemeha detto.conduce “Il” su Rai 1“Il” è stato uno dei programmi più amati condotti da Corrado, morto a Roma nel 1999. Da quest’anno, Rai 1 ha voluto omaggiare la trasmissione e alla conduzione ha voluto il bravissimo...

