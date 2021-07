Fiorentina, offerto il rinnovo a Milenkovic: si attende la risposta (Di lunedì 19 luglio 2021) Il club viola ha intenzione di blindare Nikola Milenkovic con il rinnovo. Ora si attende la risposta del difensore serbo In casa Fiorentina si pensa a blindare i gioielli attualmente a disposizione di Vincenzo Italiano. Uno di questi è il difensore serbo Nikola Milenkovic, finito nel mirino della Juve di Massimiliano Allegri in caso di partenza di Merih Demiral. La Gazzetta dello Sport, quest’oggi, fa il punto sulla situazione. Al centrale, da parte del club toscano, è stata recapitata un’offerta di rinnovo di almeno altri due anni, con importante adeguamento ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Il club viola ha intenzione di blindare Nikolacon il. Ora siladel difensore serbo In casasi pensa a blindare i gioielli attualmente a disposizione di Vincenzo Italiano. Uno di questi è il difensore serbo Nikola, finito nel mirino della Juve di Massimiliano Allegri in caso di partenza di Merih Demiral. La Gazzetta dello Sport, quest’oggi, fa il punto sulla situazione. Al centrale, da parte del club toscano, è stata recapitata un’offerta didi almeno altri due anni, con importante adeguamento ...

Advertising

LeBombeDiVlad : ????#Fiorentina, offerto il rinnovo a #Milenkovic. In caso di rifiuto sarà ceduto ??Le ultime sul serbo #LBDV… - marct_30 : Io mi chiedo una cosa, ma se il ruolo offerto ad #antognoni era importante, allora adesso la #fiorentina dovrà per… - Nicco_D612 : @max691926 Il ruolo offerto dalla Fiorentina era dignitoso, molto di più di quello attuale. non lavava i gabinetti,… - napolista : «E’ stata una sua decisione. Gli abbiamo offerto le giovanili perché puntiamo al giocatore self made, ma non ha acc… - infoitsport : FIORENTINA - Antognoni su Commisso: 'Avrà tanti soldi, ma non ha avuto rispetto', Barone replica: 'Offerto un ruolo… -