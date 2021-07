Finge di avere un cancro e con 10mila euro di donazioni vola a Disneyland | condannata

(Di lunedì 19 luglio 2021)diune condi. Ha fatto credere a tutti, anche a marito e figli, diunterminale. Amici e colleghi hanno avviato una raccolta fondi racimolando oltreper regalarle un viaggio in prima classe aParis. Ma era tutto falso e lei, la 32enne inglese Stephanie Hunter, è stataa 15 mesi di carcere. I media locali l’hanno ribattezzata “la bugiarda” e in ...

Nonostante i consigli di Franco che lo sprona adpiù fiducia in se stesso, Jimmy torna al ... Andrédi aver riacquistato parte della memoria per potersi avvicinare al fratello Werner. 20.30 ...E poi c'è la sostituzione di persona che ricorre quando un utente siun'altra persona (ad ...per una persona con caratteristiche diverse da quelle proprie come nel caso di chi dice diun'...FINGE DI AVERE UN CANCRO INCURABILE PER ANDARE A DISNEYLAND Aveva ingannato anche figli e marito: condannata a 15 mesi di carcere ...