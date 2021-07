FIFA 22: in arrivo un nuovo gameplay (Di lunedì 19 luglio 2021) EA ha appena annunciato che a breve sarà rilasciato il primo gameplay ufficiale di FIFA 22. Ecco i dettagli sull’attesissimo reveal Il calcio sta davvero tornando a casa (come si suol dire di questi tempi) sulle console di nuova generazione (e non solo). In molti sono ansiosi di guardare con i loro occhi ancora una volta l’ennesima nuova iterazione della simulazione calcistica-videoludica per eccellenza. Ebbene, segnate la data sul calendario: la prima rivelazione del gameplay di FIFA 22 avrà luogo martedì 20 luglio alle ore 19:00. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 19 luglio 2021) EA ha appena annunciato che a breve sarà rilasciato il primoufficiale di22. Ecco i dettagli sull’attesissimo reveal Il calcio sta davvero tornando a casa (come si suol dire di questi tempi) sulle console di nuova generazione (e non solo). In molti sono ansiosi di guardare con i loro occhi ancora una volta l’ennesima nuova iterazione della simulazione calcistica-videoludica per eccellenza. Ebbene, segnate la data sul calendario: la prima rivelazione deldi22 avrà luogo martedì 20 luglio alle ore 19:00. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo ...

