Ficarra e Picone si scagliano contro la politica: le loro parole fanno riflettere (Di lunedì 19 luglio 2021) Ficarra e Picone, amati e seguiti comici, lasciano senza parole i loro seguaci e con forti parole contro la politica: ecco cos’hanno detto Ficarra e Picone, Fonte foto: GettyImagesAmatissimi dal pubblico, molto seguiti sui social ed altrettanto in televisione ogni qual volta se ne presenta l’occasione, Ficarra e Picone hanno deciso di dire la loro in merito all’attuale politica: le loro parole fanno ... Leggi su chenews (Di lunedì 19 luglio 2021), amati e seguiti comici, lasciano senzaseguaci e con fortila: ecco cos’hanno detto, Fonte foto: GettyImagesAmatissimi dal pubblico, molto seguiti sui social ed altrettanto in televisione ogni qual volta se ne presenta l’occasione,hanno deciso di dire lain merito all’attuale: le...

Advertising

tarutac : RT @FQMagazineit: Ficarra e Picone: “I politici che non si mettono contro i no vax, avranno mai il coraggio di combattere le mafie?” https:… - ldibartolomei : RT @FQMagazineit: Ficarra e Picone: “I politici che non si mettono contro i no vax, avranno mai il coraggio di combattere le mafie?” https:… - siwel44it : RT @FQMagazineit: Ficarra e Picone: “I politici che non si mettono contro i no vax, avranno mai il coraggio di combattere le mafie?” https:… - Ecatetriformis : RT @FQMagazineit: Ficarra e Picone: “I politici che non si mettono contro i no vax, avranno mai il coraggio di combattere le mafie?” https:… - ronzidante : RT @FQMagazineit: Ficarra e Picone: “I politici che non si mettono contro i no vax, avranno mai il coraggio di combattere le mafie?” https:… -