Ficarra e Picone: “I politici che non si mettono contro i no vax, avranno mai il coraggio di combattere le mafie?” (Di lunedì 19 luglio 2021) “Quei politici che per paura di perdere una manciata di voti non hanno il coraggio di mettersi contro no vax e negazionisti, avranno mai il coraggio di mettersi (veramente) contro gli evasori fiscali, le mafie “che danno lavoro”, e disumanità varia?“. L’hashtag usato è #domanderetoriche. Il tweet lo scrivono Ficarra e Picone nel giorno in cui si ricorda la strage di via D’Amelio. La ‘domanda retorica’ ha dato il via a una discussione social e al momento i retweet e i cuori sono migliaia. Il duo intanto si prepara ad approdare a Netflix, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) “Queiche per paura di perdere una manciata di voti non hanno ildi mettersino vax e negazionisti,mai ildi mettersi (veramente)gli evasori fiscali, le“che danno lavoro”, e disumanità varia?“. L’hashtag usato è #domanderetoriche. Il tweet lo scrivononel giorno in cui si ricorda la strage di via D’Amelio. La ‘domanda retorica’ ha dato il via a una discussione social e al momento i retweet e i cuori sono migliaia. Il duo intanto si prepara ad approdare a Netflix, ...

Advertising

FQMagazineit : Ficarra e Picone: “I politici che non si mettono contro i no vax, avranno mai il coraggio di combattere le mafie?” - carlo_sottile : RT @neXtquotidiano: La lezione di Ficarra e Picone ai politici che ammiccano ai no vax per “una manciata di voti” - neXtquotidiano : La lezione di Ficarra e Picone ai politici che ammiccano ai no vax per “una manciata di voti” - trebbs75 : @tiecolino Qui il livello di meschinità e vigliaccheria ha raggiunto livelli impensabili, o quasi. Anche se già con… - Manfred43109337 : @fratotolo2 Il virus sta facendo passi da giganti (Ficarra e Picone cit) -