Festa: "Pronti fuochi e luminarie, valutiamo la situazione epidemiologica" (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Nella consueta diretta del lunedì il sindaco di Avellino, Gianluca Festa ha fatto il punto sul bomba day del prossimo 25 luglio e il cartellone degli eventi estivi. "Abbiamo già immaginato il cartellone – spiega – Non lo abbiamo ancora presentato a causa del COVID. I dati sono in leggero aumento ma l'amministrazione presenterà un cartellone più sobrio, dando spazio agli artisti locali. Stiamo immaginando un evento di Tango. Spazio a mostre d'arte e burattini per i più piccoli. Ci saranno le luminare e fuochi d'artificio, ma siamo vigili sulla situazione epidemiologica.

