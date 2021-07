Fedez le guarda tutte dal basso: lo sguardo finisce proprio lì – FOTO (Di lunedì 19 luglio 2021) Fa sempre tutto alla luce del sole, Fedez, anche quando c’è in ballo qualcosa in grado di far discutere. E lui cita il divorzio. Usa ancora una volta l’arma dell’ironia,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 19 luglio 2021) Fa sempre tutto alla luce del sole,, anche quando c’è in ballo qualcosa in grado di far discutere. E lui cita il divorzio. Usa ancora una volta l’arma dell’ironia,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

SpotifyItaly : Qual è il passatempo estivo preferito di @Fedez? L'ha confessato in una delle nostre sessioni 'Hot Questions'. Guar… - ArfioClandestin : Hai ragione, guarda come sono adesso Fedez e la Ferragni! - MarcoCorrera : @PierangeloRiga1 L’ho sempre detto, quelli che una volta erano gli scemi del villaggio, adesso hanno un pulpito… Guarda Fedez!!! - BruNO16503135 : @Fedez guarda un po'che mi sono dimenticato le ciabatte per fare la doccia Portamene un paio, poi le sciacquo e te le rendo Grazie - g__intheGreen : @_tearsricochet_ ecco, ma guarda seguire gente del genere io boh non so come si faccia ?? ad ogni modo io Giulia Val… -