Federalismo fiscale e recovery plan, audizione della ministra Lamorgese (Di lunedì 19 luglio 2021) ROMA – Mercoledì 21 luglio la Commissione parlamentare per l’attuazione del Federalismo fiscale svolgerà l’audizione della ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese (foto), sullo stato di attuazione e sulle prospettive del Federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, dalle ore 8.15, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 19 luglio 2021) ROMA – Mercoledì 21 luglio la Commissione parlamentare per l’attuazione delsvolgerà l’dell’Interno, Luciana(foto), sullo stato di attuazione e sulle prospettive del, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, dalle ore 8.15, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

angela_massi : RT @amassarius: Dopo aver ignorato gli effetti devastanti del federalismo fiscale e non aver implementato i livelli essenziali delle presta… - CarriaggioM : RT @amassarius: Dopo aver ignorato gli effetti devastanti del federalismo fiscale e non aver implementato i livelli essenziali delle presta… - levrierog : RT @amassarius: Dopo aver ignorato gli effetti devastanti del federalismo fiscale e non aver implementato i livelli essenziali delle presta… - amassarius : Dopo aver ignorato gli effetti devastanti del federalismo fiscale e non aver implementato i livelli essenziali dell… - fmarengo5912 : RT @Montecitorio: #RecoveryPlan e federalismo fiscale, in Commissione #Federalismofiscale seguito dell’audizione della Viceministra @LaCast… -