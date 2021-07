Fear Street: il futuro del teen horror affonda nel passato (Di lunedì 19 luglio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=UyUuzCGblqc Fear Street, trilogia dell’orrore che ha debuttato con il primo capitolo il 2 luglio su Netflix, è appena uscita con la terza e ultima parte sulla piattaforma dove milita nella Top Ten dei più visti in Italia sin dall’esordio. Già in aria di cult, è la Scream degli anni Venti, un teen horror slasher metacinematografico e ultracitazionista che riesce ad aggiungere qualcosa di nuovo a un genere battuto, specialmente nelle stagioni estive. La tradizione coltivata dagli adolescenti americani di trascorrere il venerdì sera al drive-in divorando popcorn e film dell’orrore su coetanei ... Leggi su wired (Di lunedì 19 luglio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=UyUuzCGblqc, trilogia dell’orrore che ha debuttato con il primo capitolo il 2 luglio su Netflix, è appena uscita con la terza e ultima parte sulla piattaforma dove milita nella Top Ten dei più visti in Italia sin dall’esordio. Già in aria di cult, è la Scream degli anni Venti, unslasher metacinematografico e ultracitazionista che riesce ad aggiungere qualcosa di nuovo a un genere battuto, specialmente nelle stagioni estive. La tradizione coltivata dagli adolescenti americani di trascorrere il venerdì sera al drive-in divorando popcorn e film dell’orrore su coetanei ...

Advertising

lovessdaya : ho appena finito fear street ditemi che ci sarà anche una parte 4 - stincocurvo : devo iniziare fear street parte 2 - chalateax : Fear street di Netflix è davvero bello???? I might give it a try..... - christalitos : @lmhdick fear street? E SBUENISIAMA - belongstorain : deena de fear street tiene un aire a * jsjdsjsj -