FdI | Meloni | adesione Malan segno che siamo attrattivi

Advertising

antoniomisiani : È gravissimo e allucinante che Lollobrigida, capogruppo FDI alla Camera, inviti gli under 40 a non vaccinarsi. La d… - FratellidItalia : ?? Molti nei Palazzi temono la crescita di #FratellidItalia ?? Link: - Corriere : Lucio Malan lascia Forza Italia e va con FdI di Meloni: «Non mi sento più di sostenere il governo» - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @giuseppetp55: Viva il Centrodestra unito,ma da cosa?Litigano perché uno ha il CdA Rai,e l’altro no,litigano perché si rubano i Deputati… - RodolfoRomagno1 : Lucio Malan, clamoroso addio a Forza Italia. Il senatore passa a FdI, la reazione di Giorgia Meloni -

Ultime Notizie dalla rete : FdI Meloni

ANNUNCIA ADESIONE MALAN, 'SUA SCELTA CI RENDE FIERI' Si tratta, ha commentatodurante una conferenza stampa, che 'ci rende fieri e ci inorgoglisce'. 'La famiglia disi allarga ..."Sono molto fiera della sua esperienza, serietà e compatibilità con le battaglie di Fratelli d'Italia". Così la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgiaparlando dell'adesione di Lucio Malan nel partito, che siede accanto a lei in una conferenza stampa a Roma. La sua adesione "dimostra che siamo in grado di attrarre classe dirigente" ed è un ...I militari di Bianco sono intervenuti a seguito di un segnalazione secondo cui un nigeriano si aggirava per le strade cittadine, minacciando e terrorizzando la popolazione ...Il senatore di Forza Italia, Lucio Malan, ha deciso di iscriversi al partito della Meloni. "Non mi sento più di sostenere questo Governo".