"Fateci vaccinare tutti": flop in farmacia, appello Federfarma ad allargare le categorie (Di lunedì 19 luglio 2021) Finora pochissimi vaccini, a causa della scelta regionale che ha autorizzato la somministrazione solo agli ultrasessantenni e solo del vaccino Janssen di Johnson e Johnson" Giotti: Consentite alla ... Leggi su lanazione (Di lunedì 19 luglio 2021) Finora pochissimi vaccini, a causa della scelta regionale che ha autorizzato la somministrazione solo agli ultrasessantenni e solo del vaccino Janssen di Johnson e Johnson" Giotti: Consentite alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Fateci vaccinare "Fateci vaccinare tutti": flop in farmacia, appello Federfarma ad allargare le categorie ... Federfarma pronta a promuovere un necessario e urgente confronto politico regionale "Vaccinazioni in ritardo? Consentite alla farmacie di vaccinare tutti: allo stato attuale non viene ...

Appello delle Farmacie "fateci vaccinare tutti" 1 - - > AREZZO - "Vaccinazioni in ritardo? Consentite alla farmacie di vaccinare tutti : allo stato attuale non viene valorizzata la potenzialità territoriale di questi importanti presidi a causa ...

"Adesso fateci vaccinare anche i giovani" LA NAZIONE "Fateci vaccinare tutti": flop in farmacia, appello Federfarma ad allargare le categorie Giotti chiede un confronto: "Limitati agli over 60 e ad un solo prodotto. Nel Lazio non è così e la macchina procede più velocemente" ...

"Adesso fateci vaccinare anche i giovani" Da un mese i farmacisti sono impegnati nella campagna di immunizzazione, ma solo con il Johnson. "Poche prenotazioni" ...

