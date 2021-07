Farmaci indisponibili | partnership Sifo-Egualia per agevolare la comunicazione tra strutture ospedaliere e aziende

(Di lunedì 19 luglio 2021) (Adnkronos) - Roma, 19 luglio 2021 – In pista un nuovo modello ditrasti ospedalieri efarmaceutiche per gestire il problema della temporaneatà di prodotti farmaceutici, che impatta direttamente sull'attività dei professionisti nelle. La novità - frutto dellatra(Società Italiana dia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delleSanitarie) ed- Industrieaccessibili (l'associazione dei produttori di ...

Advertising

BasicLifeSupp : Farmaci indisponibili. Stretta partnership Sifo-Egualia per agevolare la comunicazione tra strutture ospedaliere e… -

Ultime Notizie dalla rete : Farmaci indisponibili

AboutPharma

Rubavano ricette mediche da strutture sanitarie e le falsificavano, trafficando, fino a renderliper i pazienti . Poi li spedivano all'estero, in Gran Bretagna, dove questi medicinali erano "spacciati". Latina, traffico medicinali, l'indagine 'Farmaco ...Gli ingenti acquisti svuotavano letteralmente le farmacie e i depositi regionali, rendendoliper i pazienti che ne avevano realmente bisogno. Questiraccolti illecitamente ...Roma, 19 luglio 2021 – In pista un nuovo modello di comunicazione tra farmacisti ospedalieri e aziende farmaceutiche per gestire il problema della temporanea in ...L’Aifa, Agenzia italiana del farmaco, ha disposto – con apposito provvedimento, il ritiro di Losartan, farmaco della ditta TEVA ITALIA Srl: Losartan è utilizzato per la cura dell’ipertensione essenzia ...