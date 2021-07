“Fare le cose bene divertendosi”, la Germania conia il «Chiellinigkeit» (Di lunedì 19 luglio 2021) “Guardare alle cose in modo un po’ più leggero. Essere un po’ allegri, un po’ seri, svolgere il proprio lavoro nel miglior modo possibile e divertirsi più che si può mentre lo si fa”. In Germania Giorgio Chiellini, e quel suo sorriso che ha sparigliato la retorica della battaglia agli Europei, è diventato uno stile di vita. E poiché, si sa, i tedeschi hanno una parola per tutto, ecco che ora è nato il «Chiellinigkeit». Il Chiellinismo. E c’è pure un aggettivo, per questo modo di affrontare l’esistenza, impegnato ma gaudente: «chiellinisch», “Chiellinico”. Accadde più o meno lo stesso con Trapattoni, e il suo sfogo – “Strunz!” – chiuso con ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 luglio 2021) “Guardare allein modo un po’ più leggero. Essere un po’ allegri, un po’ seri, svolgere il proprio lavoro nel miglior modo possibile e divertirsi più che si può mentre lo si fa”. InGiorgio Chiellini, e quel suo sorriso che ha sparigliato la retorica della battaglia agli Europei, è diventato uno stile di vita. E poiché, si sa, i tedeschi hanno una parola per tutto, ecco che ora è nato il «». Il Chiellinismo. E c’è pure un aggettivo, per questo modo di affrontare l’esistenza, impegnato ma gaudente: «chiellinisch», “Chiellinico”. Accadde più o meno lo stesso con Trapattoni, e il suo sfogo – “Strunz!” – chiuso con ...

