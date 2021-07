Fake news sul coronavirus, bastano 12 influencer a generare quasi tutti i contenuti (Di lunedì 19 luglio 2021) Bastano dodici influencer no vax per generare fino al 70% delle fake news in lingua inglese sul coronavirus. Lo segnala il rapporto del Center for countering digital hate, organizzazione no profit statunitense che monitora la diffusione dell’odio online e della disinformazione legata al Covid. Leggi su vanityfair (Di lunedì 19 luglio 2021) Bastano dodici influencer no vax per generare fino al 70% delle fake news in lingua inglese sul coronavirus. Lo segnala il rapporto del Center for countering digital hate, organizzazione no profit statunitense che monitora la diffusione dell’odio online e della disinformazione legata al Covid.

