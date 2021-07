Fai questo lavoro? Pronti controlli del Fisco sul tuo conto corrente (Di lunedì 19 luglio 2021) Attenzione: sono in arrivo dei massicci controlli dell’Agenzia delle Entrate. Nel mirino rientra soprattutto chi si occupa di determinati settori Pioggia di controlli in arrivo da parte del Fisco. L’obiettivo è quello di sempre: evitare ogni tipo di evasione fiscale e illeciti vari. Così come annunciato nella circolare numero 018399 del 2 luglio e firmata L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 19 luglio 2021) Attenzione: sono in arrivo dei massiccidell’Agenzia delle Entrate. Nel mirino rientra soprattutto chi si occupa di determinati settori Pioggia diin arrivo da parte del. L’obiettivo è quello di sempre: evitare ogni tipo di evasione fiscale e illeciti vari. Così come annunciato nella circolare numero 018399 del 2 luglio e firmata L'articolo proviene da Consumatore.com.

Ultime Notizie dalla rete : Fai questo 'Ndrangheta & Testimoni di giustizia. Lea Garofalo, un giallo irrisolto, i dubbi e le speranze della sorella Marisa Quando Lea mi disse 'Sono a Milano' subito la rimproverai: 'Cosa fai lì? Ritornatene subito a casa, ... Voglio correre questo rischio'. E cosi è venuta al paese'. E fu cosi, nel 2009 Lea si trovò con la ...

Formula1, a Silverstone Hamilton è primo, ma la Ferrari ha sfiorato la vittoria A questo punto quello che nessuno si aspettava. In base a quanto visto nei gran premi finora disputati, ci si attendeva che la Mercedes facesse un solo boccone della Ferrari di Leclerc, che alla ...

Fai questo lavoro? Pronti controlli del Fisco sul tuo conto corrente Consumatore.com Il governo studia il super Green pass: "Scuole, ristoranti, supermercati" "È l'ora di un impiego intelligente del Green pass. A mio avviso, ma su questo dovrà esprimersi il Cts e poi decidere il Governo, serve richiederlo per accedere ai luoghi di assembramento. E quindi su ...

