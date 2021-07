Facebook condanna e cancella gli insulti razzisti a Hamilton su Instagram (Di lunedì 19 luglio 2021) Altro lunedì, altra polemica sul razzismo sui social nel mondo dello sport. Se la scorsa settimana il bersaglio di insulti razzisti e di emoji scimmia sono stati i giocatori della nazionale inglese Rashford, Sancho e Saka dopo la finale di Euro 2020, stavolta è toccato al pilota Lewis Hamilton dopo la vittoria del Gp di Gran Bretagna. Situazione diversissime ma stesso risultato: che siano vincitori o vinti, l’insulto razzista – per quelli che si fatica a definire tifosi dello sporto – ci sta sempre. Ecco, allora, che anche dopo una vittoria sul profilo Instagram sono comparsi una serie di insulti ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 19 luglio 2021) Altro lunedì, altra polemica sul razzismo sui social nel mondo dello sport. Se la scorsa settimana il bersaglio die di emoji scimmia sono stati i giocatori della nazionale inglese Rashford, Sancho e Saka dopo la finale di Euro 2020, stavolta è toccato al pilota Lewisdopo la vittoria del Gp di Gran Bretagna. Situazione diversissime ma stesso risultato: che siano vincitori o vinti, l’insulto razzista – per quelli che si fatica a definire tifosi dello sporto – ci sta sempre. Ecco, allora, che anche dopo una vittoria sul profilosono comparsi una serie di...

