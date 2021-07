Fabio Battistini sarà il candidato sindaco per il Centrodestra a Bologna Dopo Lega e FdI arriva anche il via libera di Forza Italia

Advertising

alerussello : Elezioni Bologna, il centrodestra ha deciso: candidato l’imprenditore Fabio Battistini - Nutizieri : Primarie Bologna, Forza Italia; 'Riteniamo di poter convergere sulla scelta a candidato sindaco di Fabio Battistini… - marcoregni : RT @lucianoghelfi: L'imprenditore Fabio #Battistini sarà il candidato del #centrodestra a sindaco di #Bologna. dopo gli ok di #Lega e #FdI… - MattiaGallo17 : RT @lucianoghelfi: L'imprenditore Fabio #Battistini sarà il candidato del #centrodestra a sindaco di #Bologna. dopo gli ok di #Lega e #FdI… - olivioromanini : Elezioni Bologna, il centrodestra ha deciso: candidato l’imprenditore Fabio Battistini -

il Resto del Carlino

BOLOGNA - La Lega conferma il nome diper la candidatura a sindaco di Bologna , ma l'annunciato arrivo di Matteo Salvini non segna uno strappo definitivo con il resto del centrodestra . 'Conto chepossa essere la ..."Non mi permetto di imporre niente a nessuno, di forzare le scelte di nessuno, però penso chesia persona seria e valida. Ma siccome ho onore e onere di guidare una squadra, conto che a questo giudizio ci arrivino anche Forza Italia, Fratelli d'Italia, Coraggio Italia e tutti ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.BOLOGNA, JUL 19 - Local businessman Fabio Battistini is to be the centre right's mayoral candidate in Bologna this autumn, the coalition agreed Monday. Silvio Berlusconi's Forza Italia (FI) party gave ...