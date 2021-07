Fabio Battistini sarà il candidato sindaco di Bologna per il Centrodestra. Dopo Lega e FdI arriva anche il via libera di Forza Italia (Di lunedì 19 luglio 2021) “A Bologna ci starebbe bene un imprenditore, in risposta a una sinistra che invece ha scelto l’apparato di partito. E noi parleremo anche a quel 40% di bolognesi di centrosinistra che hanno detto di no al sistema Pd, al sistema coop, al sistema Lepore e hanno fatto una scelta diversa”. È quanto ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, rilanciando la candidatura per il Centrodestra a sindaco di Bologna di Fabio Battistini e riferendosi a chi alle primarie ha votato per Isabella Conti. Per ora solo Forza Italia ha dato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 19 luglio 2021) “Aci starebbe bene un imprenditore, in risposta a una sinistra che invece ha scelto l’apparato di partito. E noi parleremoa quel 40% di bolognesi di centrosinistra che hanno detto di no al sistema Pd, al sistema coop, al sistema Lepore e hanno fatto una scelta diversa”. È quanto ha detto il leader della, Matteo Salvini, rilanciando la candidatura per ildidie riferendosi a chi alle primarie ha votato per Isabella Conti. Per ora soloha dato ...

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Battistini Salvini spinge Battistini alle comunali di Bologna, 'ma l'unità del centrodestra viene prima' BOLOGNA - La Lega conferma il nome di Fabio Battistini per la candidatura a sindaco di Bologna , ma l'annunciato arrivo di Matteo Salvini non segna uno strappo definitivo con il resto del centrodestra . 'Conto che Fabio possa essere la ...

Elezioni Bologna, Salvini: "Battistini è il candidato giusto ma non rompiamo l'alleanza" "Non mi permetto di imporre niente a nessuno, di forzare le scelte di nessuno, però penso che Fabio Battistini sia persona seria e valida. Ma siccome ho onore e onere di guidare una squadra, conto che a questo giudizio ci arrivino anche Forza Italia, Fratelli d'Italia, Coraggio Italia e tutti ...

Fabio Battistini: "Sto correndo da mesi per Bologna" VIDEO il Resto del Carlino Battistini C-R mayor candidate in Bologna BOLOGNA, JUL 19 - Local businessman Fabio Battistini is to be the centre right's mayoral candidate in Bologna this autumn, the coalition agreed Monday. Silvio Berlusconi's Forza Italia (FI) party gave ...

Comunali: ok anche da FI, Battistini candidato a Bologna Anche Forza Italia ha dato il suo via libera, dopo quelli di Lega e Fratelli d'Italia: quindi, seppur senza una dichiarazione congiunta, Fabio Battistini è il candidato del centrodestra alle comunali ...

