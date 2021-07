F1, Masi: “Incidente Hamilton-Verstappen? Giudichiamo il contatto, non la conseguenza” (Di lunedì 19 luglio 2021) Micheal Masi, direttore di gara della Formula 1, ha precisato il metro di giudizio da adottare per giudicare gli incidenti. “Quando Giudichiamo gli incidenti valutiamo il contatto e non la conseguenza. Quello che accade successivamente non è preso in considerazione durante le nostre decisioni – ha affermato l’australiano ai microfoni di Marca -. Questo metodo è utilizzato dagli steward da molti anni. Non si possono valutare le conseguenze. Con questo sistema ci sarebbero molte più variabili, il provvedimento risentirebbe di altri aspetti”. Masi è poi tornato su quanto accaduto tra Lewis ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) Micheal, direttore di gara della Formula 1, ha precisato il metro di giudizio da adottare per giudicare gli incidenti. “Quandogli incidenti valutiamo ile non la. Quello che accade successivamente non è preso in considerazione durante le nostre decisioni – ha affermato l’australiano ai microfoni di Marca -. Questo metodo è utilizzato dagli steward da molti anni. Non si possono valutare le conseguenze. Con questo sistema ci sarebbero molte più variabili, il provvedimento risentirebbe di altri aspetti”.è poi tornato su quanto accaduto tra Lewis ...

Advertising

sportface2016 : #Formula1 Il direttore di gara Micheal #Masi torna sul contatto tra #Hamilton e #Verstappen - EnzoMutina : RT @MaurizioVoltini: Comunque trovo sconcertante che Masi sia stato costretto a ribadire che la responsabilità di un incidente non venga st… - F1inGenerale_ : F1 | Incidente Hamilton-Verstappen, Masi spiega: “Penalità non riflettono le conseguenze” - blaco_luca : RT @MaurizioVoltini: Comunque trovo sconcertante che Masi sia stato costretto a ribadire che la responsabilità di un incidente non venga st… - MaurizioVoltini : Comunque trovo sconcertante che Masi sia stato costretto a ribadire che la responsabilità di un incidente non venga… -